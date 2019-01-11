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FETÖ'YE PEŞ PEŞE OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI
FETÖ'ye peş peşe operasyon: 102 gözaltı kararı
FETÖ'ye peş peşe operasyon: 102 gözaltı kararı
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  3. 11 Ocak 2019 08:27

FETÖ'ye peş peşe operasyon: 102 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye peş peşe operasyon: 102 gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA'DA 52 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.




İHA

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