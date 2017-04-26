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  1. 26 Nisan 2017 10:40

FETÖ'ye son zamanların en büyük operasyonu: 72 il,1009 kişi...

Emniyet Teşkilatı'ndaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili olarak 54 ilde operasyon yapıldı.

FETÖ'ye son zamanların en büyük operasyonu: 72 il,1009 kişi...
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 72 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1009  kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 72 ilde düzenlenen operasyonda 1009 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu bu isimlerin FETÖ'nün mahrem imam olarak tabir ettiği isimlerden oluştuğunu açıkladı. 

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