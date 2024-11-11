  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FETÖ'ye soru hırsızlığı operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı

FETÖ'ye soru hırsızlığı operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı

FETÖ'ye soru hırsızlığı operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Güncelleme:

Zonguldak'ta, 2013 yılında ALES ile YDS sorularının çalınmasına ilişkin, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen, aralarında 2 akademisyenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ''Sizin için hayır olacak'' denilerek örgüt evine götürüldüğü ve burada kendilerine sınav sorularının verildiği öne sürüldü.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişi, örgütün işlediği suçları anlattı. İtirafçının anlattığına göre 2013 yılında bir grup, ‘sizin için hayırlı olacak’ denilerek terör örgütünün evine götürüldü. Burada, gruba 2013 yılı ALES ve YDS soruları gösterildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, terör örgütünün evinde soruları alan 5 kişiyi tespit ederek operasyon düzenledi. Ankara ve Rize’de yaşayan 2 akademisyen ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ‘terör örgütü üyesi olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğratma suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından işlem yapıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, önce akademisyen R.K. ile R.Ç. adliyeye sevk edildi. Ardından da akademisyen M.H.K.F. ile S.Ç. ve E.T. adliyeye götürüldü. Şüphelilerden birinin annesi adliye önünde fenalık geçirince, polisler kendisine yardım etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.Ç. tutuklanırken, 2’si akademisyen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler Zonguldak fetö soru hırsızlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede Erdoğan ve Esad yeniden aynı karede Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı +18'lik paylaşımlarına bebeğini de alet eden anne için harekete geçildi +18'lik paylaşımlarına bebeğini de alet eden anne için harekete geçildi ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Mansur Yavaş kimsenin gözünün yaşına bakmayacak'' ''Mansur Yavaş kimsenin gözünün yaşına bakmayacak'' Annesini uykusunda öldürdü, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı Annesini uykusunda öldürdü, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı
Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Öğretmenler için yeni uygulama başlıyor Öğretmenler için yeni uygulama başlıyor SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Google'da ''kedi'' tuzağı: Bu kelimeleri aratanlar virüs kapıyor Google'da ''kedi'' tuzağı: Bu kelimeleri aratanlar virüs kapıyor Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı''