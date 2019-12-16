Fettah Tamince zorla getirilecek

Eski yargıç Osman Kaçmaz hakkında iş insanı Fettah Tamince’ye “Dokunulmayan işadamı FETÖ’nün her yerindeydi”, “Zimmetine geçirdiğin paraları öde önce” dediği gerekçesiyle açılan hakaret davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Davada müşteki konumunda olan Tamince, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına mazeret bildirmediği halde gelmedi. Mahkeme, bunun üzerine Tamince hakkında “zorla getirme emri” çıkardı. Osman Kaçmaz, bu duruma ilişkin, “Tamince kendisini yargının üstünde görüyor. Adeta yargıyla dalga geçiyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken “kayıp trilyon” davası kapsamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yargılanması kararı vermesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) yasadışı dinleme incelemesi yaptırması ile tanınan eski hâkim Osman Kaçmaz, sosyal medya hesabından, 16 Ekim 2018’de, işadamı Fettah Tamince’yi “Dokunulmayan işadamı Tamince FETÖ’nün her yerindeydi”, “Zimmetine geçirdiğin paraları öde önce” sözleriyle eleştirdi. Antalya Başsavcılığı, Tamince’nin şikâyeti üzerine Kaçmaz hakkında “hakaret” suçundan dava açtı. Davaya bakan Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat evrakı göndererek Tamince’nin 9 Aralık’ta ifadesinin alınmasını talep etti. Ancak “müşteki” Tamince, belirtilen tarihte talimat duruşmasına katılmadı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, bunun üzerine Tamince hakkında “zorla getirme emri” çıkardı.

KAÇMAZ İFADE VERDİ

Davanın duruşması ise Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 11 Aralık tarihinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Osman Kaçmaz, suçlamayı reddederek, Tamince hakkında daha önce dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu, ancak soruşturma sonucu “takipsizlik kararı” verildiğini, bu karara yaptıkları itirazın da sulh ceza hâkimliğince kaldırıldığını söyledi. Sulh ceza hâkimliği kararının, kesin olmasına karşın, hukuksuz biçimde kaldırıldığını anlatan Kaçmaz, kanun yararına bozma talebinde bulunduklarını ve dosyanın şu an Yargıtay aşamasında olduğunu ifade etti.

Kaçmaz, dava konusu paylaşımlardan, “Zimmetine geçirdiğin paraları öde önce” şeklindeki tweet’i kendisinin attığını, 17-25 Aralık’tan sonra Feza Yayıncılık’ın yüzde 10’unu aldığına ilişkin paylaşımı ise kendisinin yapmadığını ancak bu bilginin doğruluğuna ilişkin belgeleri savcılıkla paylaştıklarını anımsattı. “Dokunulmayan işadamı Tamince FETÖ’nün her yerindeydi” şeklindeki paylaşımın ise bir gazetenin haberi olduğunu ifade eden Kaçmaz, “FETÖ çatı davada müdahil sıfatındayım, FETÖ ile mücadele ettim. Beraatımı istiyorum” dedi. Kaçmaz, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tamince kendisini yargının üstünde görüyor. Adeta yargıyla dalga geçiyor. Müşteki oluyor, ifade vermiyor, sanık oluyor, ifade vermiyor. Yargı gücünü göstermeli. Ben müşteki ya da sanık da olsam ifadeden kaçmadım. Eksikleri olsa da yargıya saygım sonsuz” dedi.

