Fetullah Gülen imzalı saat takan FETÖ'cü yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Mersin il imamı olduğu tespit edilen ve Elazığ'da 3 adresi bulunan C.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, Fetullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen kıtmir yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitapları, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.

SANALDAN TALİMATLAR VERİYORMUŞ

Devam eden çalışmalar kapsamında, Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir kişinin ifadesinde, Y.B.'nin Mersin il ablası olduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda da Tekirdağ'da oturup, sanal olarak talimatlar vererek il ablalığı yürüttüğü tespit edilen 'Azra/Esma' kod adlı Y.B., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ev aramasında, laptop, flash disk ve çok sayıda cep telefonu gibi dijital materyaller ele geçirildi.