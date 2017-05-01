Fetullah Gülen'in avukatı olmayı kabul etmedi...

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, avukat Alihan Uncu, 10 Ağustos akşamı bir grup meslektaşıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sohbet ederken, telefonu çaldı. Arayan, Ankara Barosu CMK servisi robot sistemiydi. Sistem, "Avukat Alihan Uncu ileri tarihli görevlendirme. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi. Kabul ediyorsanız (1), etmiyorsanız (0) tuşuna basın" diye mesaj bıraktı. CMK servisinde görevlendirmeler bu şekilde olduğu için Uncu (1) tuşuna basarak görevlendirmeyi kabul etti. Telefonu kapattıktan sonra Uncu’ya "FETÖ ana davası"nda Fethullah Gülen’in avukatı olarak görevlendirildiği mesajı geldi. Avukat Uncu, Ankara Barosu’na başvurarak, görevlendirildiği kişinin kişisel olarak kendisinin zararına yol açan bir kişi olduğunu, bu kişiden zarar görmüş müvekkillerinin davalarını yürüttüğünü belirterek müdafilik görevinden istifa etti.

Bilinçli değil

Baro, Uncu’nun istifasını kabul etmedi. Uncu, kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Uncu’ya gönderilen müdafilik teklifine ilişkin mesajda, sanık isminin yer almadığına dikkat çekerek, "Tam anlamıyla bilinçli bir kabulden söz edilmeyeceği açıktır" değerlendirmesi yaptı. Mahkeme Baro’nun işleminin yürütmesini durdurdu. Kararda, "Savunma hakkının kullanıldığından bahsedilmesi için öncelikle bu yönde görevlendirilecek kişinin savunmak zorunda kalacağı kişi ile bir husumetinin olmaması, aynı şekilde bu kişinin aleyhine açılan davalarda karşı tarafta yer almamış olması savunma hakkının gereğidir. Davacının istifa talebinin kabulü gerekirken reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemin, savunma hakkının niteliğine, mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının mesleki açıdan telafisi güç zararlara uğramasına yol açacağı sonucuna varılmıştır" dendi.

Kararın ardından Gülen’in 1 numaralı sanık olduğu Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, başka bir avukat görevlendirildi.

