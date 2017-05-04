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  3. 04 Mayıs 2017 21:27

Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı !

Fetullah Gülen'in yeğeni Şamil Gülen yakalandı.

Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı !
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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in  kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma  Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Şamil Gülen hakkında "FETÖ/PDY üyesi"  olduğu iddiasıyla resen yakalama kararı çıkartıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli'de olduğu tespit edilen Gülen,  ekiplerce gözaltına alındı.

Gülen'in Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM)  ekiplerince Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği  öğrenildi.

Askeri yapı içerisindeki örgütün mensuplarına yönelik çalışmaları  bulunduğu, "ByLock" kullandığı tespit edilen Gülen'in, "Kara Harp Okulu imamı"  olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Elektronik elektrik mühendisi Şamil Gülen'in daha önce Kanun Hükmünde  Kararname kapsamında İstanbul'da çalıştığı bir kurumdan ihraç edildiği öğrenildi.

AA

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