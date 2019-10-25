Feyzioğlu neden karar duruşmasında ortaya çıktı ?

Katil zanlılarının avukatlığını üstlenen Feyzioğlu, savunma için ek süre isteyince karar duruşması ertelendi.

Öldürülen iki kişinin ailelerinin avukatlığını yürüten Selim Aydın, Feyzioğlu’nun davaya katılmasının ticari olduğunu düşündüğünü ancak sanık ailelerinin maddi durumunun iyi olmadığını işittiğini söyledi.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Malatya’nın Pötürge ilçesindeki Bölünmez Mahallesi İlkokulu’nda kurulan seçim sandığında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Saadet Partisi’nin sandık müşahitleri İlyas ve Hasan Aktaş’ın öldüğü, Ali Aktaş’ın yaralandığı olayla ilgili açılan davada karar duruşması günüydü.

DELİLLER TOPLANDI, İFADELER ALINDI

Delillerin toplandığı, ifadelerin alındığı davada savunma avukatları arasına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ek süre istemesi nedeniyle karar duruşması 25 Kasım’a ertelendi.

Öldürülen iki kişinin ailelerinin avukatlığını üstlenen Selim Aydın, Tarafsız Haber Ajansı’na Feyzioğlu’nun savunma avukatı olarak davaya katıldığını duruşma salonunda Feyzioğlu’nu görünce öğrendiğini söyledi.

FEYZİOĞLU’NUN ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Aydın, Feyzioğlu’nun davaya katılmasını “Temsil ettiği makam açısından kendisinin bileceği bir durum” sözleriyle değerlendirdi. Feyzioğlu’nun TBB Başkanı olsa da avukatlık yapabileceğini ve bir ceza hukuku profesörü olarak konunun ehli olduğunu söyleyen Aydın, “Siyasi bir baskı oluşturmak adına mı oraya geldi diye düşünüyorum. Ben buna çok olanak vermiyorum, ticari bir şey olabilir. Hizmet bedelini kendisi söylemiştir.” dedi.

Sanıkların ve ailelerinin maddi olarak zor durumda olduklarını duyduğunu söyleyen Aydın, “Feyzioğlu’nun ücretini karşılayabilirler mi bilmiyorum” diye de ekledi.