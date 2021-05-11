Fibabanka’da üst düzey transfer: Gökhan Ertürk Genel Müdür Yardımcısı oldu

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün tecrübeli ismi Gökhan Ertürk getirildi. Ertürk aynı zamanda Fibabanka İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Ekosistem ve platform bankacılığını yol haritası olarak benimseyen, tamamen dijital banka olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Fibabanka, bu alanda önemli bir transfere imza attı. Bankacılık ve finans dünyasının deneyimli ismi Gökhan Ertürk, Fibabanka İcra Kurulu Üyesi, Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak banka bünyesinde görev alacak.

Gökhan Ertürk Hakkında:

1970 doğumlu olan Gökhan Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik ve İş İdaresi Bölümlerini çift anadal programı ile tamamlamasının ardından, yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1993 yılında Türk Hava Yolları A.Ş.’de başlayan Ertürk, 1996-1997 yılları arasında İktisat Bankası Nakit Yönetimi ve Elektronik Bankacılık Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, 1997-2002 yıllarında Türk Ekonomi Bankası’nda Nakit Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. Ertürk, 2002-2006 yılları arasında Akbank KOBİ Bankacılığı Bölüm Başkanlığı, 2006-2014 yılları arasında DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2014-2019 yılları arasında Şekerbank’ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ettikten sonra Türk Holding A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür.

Fibabanka Hakkında:

Fiba Grubu bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 88 88 Telefon Bankacılığı, fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün geliştirdiği farklı sektörlerdeki iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır.