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Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü

Bursa'da yaptığı farklı gösterilerle sosyal medya gündemine giren Bahtiyar Keskin, bu sefer yaptığı ile herkesi şaşırttı.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek için kendini fidan gibi toprağa dikti. Keskin, eline aldığı kazma ile boş bir araziyi kazarak kendini diri diri gömdü. 

Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi. Uzun süre toprağın altında gömülü kalan tiyatrocu Keskin gösterisini toprağın içinden fidan olarak çıkarak sonlandırdı.

Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriye imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.

Etiketler fidan fidan dikimi toprak
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