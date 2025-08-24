Fıkra değil, gerçek: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde oğlunun otomobilini alarak alışverişe giden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, alışverişini tamamladıktan sonra yanlışlıkla manavın otomobiline binerek eve gitti.

Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt P., aynı zamanda akrabası olan Ş.B.‘in işlettiği manav dükkanına gitti.

Aynı renk, marka ve modelde 2 otomobil

Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Ş.B.’in otomobilinin yanına park eden Mevlüt P., alışveriş yapmaya başladı. Alışverişini tamamlayan Mevlüt P., eşyalarını otomobile koyduktan sonra manav Ş.B.’e korna çalıp evine doğru yol aldı.

Gerçek evde ortaya çıktı

Eve giden Mevlüt P., eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi. Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti. Mevlüt P., kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı. Eşyalarını indiren Mevlüt P., tekrar manav dükkanına giderek otomobili Ş.B.’e teslim etti. Ş.B. de otomobillerin karıştığını Mevlüt P. geri getirdiğinde fark etti.

"Yanlışlıkla Şaban’ın otomobiline binip eve gitmişim"

Mevlüt P., "Ben oğlumun otomobiliyle Şaban’ın yanına gelerek alışveriş yaptım. Otomobili de yan tarafa park ettim. Eşyaları aldıktan sonra yanlışlıkla Şaban’ın otomobiline binip eve gitmişim" dedi.

"Oğlum, 'bu otomobil benim değil' deyince fark ettim"

Oğlunun durumu fark ettiğini söyleyen Mevlüt P., "Ben ev gidince oğlum, 'bu otomobil kimin?' dedi. Ben de 'senin' dedim. O da, 'bu benim otomobilim değil' deyince yanlış otomobili aldığımı anladım "ifadelerini kullandı.

Otomobili geri gelince olayı anladı

Durumun farkına varmadığını söyleyen manav Ş.B. ise, "Müşteri aynı zamanda akrabamızdır. Kendi aracını benim aracımın yanına park ettikten sonra alışveriş yaptı. Eşyaları alıp benim aracıma koyup direkt eve gitmiş. Evde oğlu, 'baba bu araba benim değil, kimin?' diye sormuş. O da, 'bu araba sizin' demiş. Oğlu daha sonrasında 'bu araç kimin ise gidip çabuk geri ver' demiş. Zaten her iki araba da aynı. Bana korna da çalmış ama ben farkına varmadım" diye konuştu.

İHA