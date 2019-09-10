Fikret Başkaya’nın 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Başkaya hakkında “Terör örgütü propogandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Savcı, Fikret Başkaya’nın ozguruniversite.org de yayınlanan diğer yazılarının da suç unsuru oluşturabilme ihtimaline dikkat çekerek, Başkaya hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılamak” suçlamasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesine uyarınca da suç duyurusunda bulundu.

301’DEN DE CEZA İSTENDİ

Başkaya’nın 7 Kasım 2016 tarihinde ozguruniversite.org sayfasında yayınlanan ‘Asıl Terör Devlet Terörüdür’ başlıklı yazısı nedeniyle, 10 Şubat 2017’de Bursa Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına geldiği öne sürülen telefonla soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Şubat 2019 tarihinde kabul edilmişti.

Duruşma, Fikret Başkaya ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istemesiyle 22 Kasım’a ertelendi.

Duruşma çıkışı konuşan Fikret Başkaya, savcının mütalaasını bu yönde açıklayacağını beklediklerini söyledi. Davaya konu edilen yazısında savcının iddia ettiği gibi ‘terör örgütü propagandası’ olmadığını belirten Başkaya, savcının bir de 301’den ceza istediğine dikkat çekti.