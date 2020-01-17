Filenin Sultanları’na hakaret eden eski MHP’li AK Parti'ye geçiyor!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla ilgili yaptığı skandal paylaşımla ülke gündemine oturan ve gelen tepkiler nedeniyle MHP tarafından belediye başkanları listesinden düşürüldüğü açıklanan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in eski partisi AK Parti’ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, 2002-2011 yılları arasında AK Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Şahin’in iktidar partisi ile arasında bir temas yaşandığı belirtildi. AK Parti’nin de Şahin’in dönüşüne sıcak baktığı ancak yaptığı paylaşımın gündemden düşmesinin beklenileceği öğrenildi.

AK PARTİ’Lİ BAŞKANLAR İLE BOY GÖSTERDİ

Diğer yandan Birol Şahin, MHP’nin belediye başkanları listesinden çıkarılmasının ardından, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Düzce’nin AK Partili belediye başkanları olan Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın da bulunduğu fotoğraf karesini paylaşan Şahin, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ne katıldık” notunu düştü.

MHP'li başkandan 'Filenin Sultanları' için skandal paylaşım



