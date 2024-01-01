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Filistin eylemine katılan kişiye yumruklu saldırı

Filistin eylemine katılan kişiye yumruklu saldırı
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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan bir kişi, E.A. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bu sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İ.A., elinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde E.A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli E.A., işlemleri için Karaköy Karakolu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edildi. 

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DHA

Etiketler filistin eylem istanbul tügva
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