Filistin'e gideceğini açıklayan Özel'in ilk durağı belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin ziyaretiyle ilgili detaylar belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağı kırıldığı için TBMM’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbası’ın katılımı ile gerçekleşen Filistin özel oturumuna katılamamıştı. Oturumun ardından Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Özel, Filistin’e davet edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN ZİYARETİ TAKVİMDE YOK

Sputnik'te yer alan habere göre; CHP kaynakları Özel’in Filistin ziyaretinin yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Özel’in Eylül ayından yoğun bir yurt dışı programının olduğunu belirten kaynaklar, CHP Genel Başkanı’nın önce ABD de İngiltere ziyaretlerinin olacağını; bu nedenle de Filistin ziyaretinin takvimde yer almadığını söylediler.

DAHA ÖNCE DE FİLİSTİN’E GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel daha önce Filistin’e gideceğini duyurmuş ve tarih vermişti. Özel 15 Nisan’da Filistin’de olacağını belirtmiş ama o tarih geldiğinde sosyal medya hesabından “Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

SURİYE’YE DE GİDECEĞİ AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Özel'in Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a gideceği de duyurulmuştu. Bu konuda Suriye’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’den hiçbir siyasi parti ile temas halinde olmadıklarını” belirtilmişti.