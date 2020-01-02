Film gibi kaçış ! Ses kayıtları ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçtığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, her iki uçuş da tüm yönleriyle inceleniyor. TMSF, Ghosn'u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Reza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ayrıca, Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçtığı iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Ghosn'un kaçmasıyla ilgili 7 şüpheli Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu belirtildi.

TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI

TMSF, Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Reza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Reza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Reza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

GHOSN'UN KAÇMASIYLA İLGİLİ İKİ ŞÜPHELİ UÇUŞ

Ghosn'un Beyrut'a özel uçakla İstanbul aktarmalı kaçırıldığı iddia edilirken, 29 ve 30 Aralık'da Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gerçekleşen iki ayrı uçuş dikkat çekiyor.

RUSYA ÜZERİNDEN GELDİ

İlk olarak Osaka'dan kalkan, TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden rota izleyerek 29 Aralık'ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. İnişinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi.

UÇAKLARIN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olayla ilgili şüpheli ikinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yaşandı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a gitmek üzere havalandı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Beyrut’a 30 Aralık Pazartesi sabahı havalanan TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı kalkış konuşmaları da ortaya çıktı. Saat 05:08’den itibaren kule ile kalkış için konuşmaya başlayan iş jetinin pilotunun ,Beyrut’a gitmek için hazırlık yapmasıyla ilgili kule görevlisi ile yaptığı diyalog ses kaydına da yansıdı.



"DESTİNASYON BEYRUT"

Kule görevlisinin “Yeşilköy günaydın TC-RZA devam edin” anonsu ile başlayan ses kaydı, pilotun "destinasyon Beyrut" anonsu ile devam ediyor. Kalkış için son hazırlıklarını yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki kalkış diyalogu sürüyor, gerekli izinleri almasıyla beraber uçak saat 06:00 sıralarında havalanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN CARLOS GHOSN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

'MÜZİK KUTUSU İÇİNDE KAÇTI' İDDİASI

Hakkında finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, iddiaya göre müzik kutusunun içinde evden çıkarılıp ardından özel bir jetle önce Türkiye’ye, ardından da Lübnan’a gitmişti.

İADE ANLAŞMASI YOK

Lübnan ile arasında iade anlaşması bulunmayan Japonya’da, Ghosn’un yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Buna rağmen, Japonya’nın Ghosn’un iadesini talep etmesi halinde Lübnan’ın işbirliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.