Firari savcı İstanbul'da yakayı ele verdi

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski savcı, Bağcılar'da örgütün hücre evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ardahan eski Başsavcısı Zafer Yıldız’ın Bağcılar’da kaldığına dair bilgi aldı. Bir süre şüphelinin kaldığı iddia edilen adresleri takibe alan polis, Yıldız’ın başkası adına kiralanan örgüte ait hücre evinde kaldığı belirlendi.

Ekipler çalışmalarının ardından bu sabah şüphelinin kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Zafer Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. Zafer Yıldız’ın daha önce polis akademisinden mezun olduğu, bir süre komiser olarak görev yaptığı daha sonra FETÖ silahlı terör örgütü tarafından hukuk fakültesine gitmesi uygun görülerek savcı yapıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA