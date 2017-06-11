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  3. 11 Haziran 2017 11:38

Firari savcının şoke eden Gülen mesajları

Firari savcı Mehmet Yüzgenç'in deşifre edeilen Bylock yazışmalarında, FETÖ elebaşı Gülen'i görüp elini öptüğünü söylüyor.

Firari savcının şoke eden Gülen mesajları
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17 Aralık savcılarının ardından bulunan ve uzun süredir firari olan Mehmet Yüzgeç'in hayret uyandıran ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Meslekten ihraç edilen Yüzgeç'in ByLock üzerinden karşısındaki kişiye yazdığı ifadeler çözümlendi. Yüzgeç, 6 Ocak 2016 günü yazıştığı kişiye rüyasında 'dayı' diye kodladığı Fetullah Gülen'i gördüğünü ve elini öptüğünü onun da kendisini alnından öptüğünü söylüyor.

YAZARKEN HEYECANLANIYORUM

M. Yüzgeç: Şeytan evham veriyor... O şartlarda da her şey karanlık gözükür.

X kişi: Düşünsene ahir zamanın en büyük fitnesi zamanında Allah sana doğruların safında görev veriyor. Bu şeref yetmez mi?

M. Yüzgeç: Geçen dayımı gördüm rüyamda. Ayrılırken elini öpmek istedim... Önce estağfurullah diyip öptürmek istemedi. Ben ısrar ettim... 'Hocam belki sizi bir daha göremem' dedim. Verdi elini... Bu arada kendisi de beni kucaklayıp başımdan öptü. Sonra ağlayarak ayrılırken 'Hocam hakkınızı helal edin' dedim. 'Size olan bütün hakkımı helal ediyorum' dedi. Bir ay oldu hâlâ sana yazarken heyecanlanıyorum.

X. kişi: İnşallah

M. Yüzgeç: Tamam abi. Arasıra yaz abi özlüyorum.

Sabah

bylock , firari savcı , fetullah gülen