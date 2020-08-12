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  3. 12 Ağustos 2020 19:50

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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