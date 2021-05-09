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Fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de, kendisini polis olarak tanıtarak, gittiği fırınlar hakkında bilgi almaya çalışan şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'de, kendisini polis olarak tanıtarak, gittiği fırınlar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs'ta Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'ndeki bir fırına kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin geldiği, iş yerine ait araçlar ve sahibi hakkında bilgi almaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli M.Y. (37), aynı gün yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli M.Y'nin fırıncı olduğu, gittiği başka fırınlarda kendisini polis olarak tanıttığı belirlendi.

Şüpheli M.Y'nin ibraz ettiği polis kartının, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birimlere ekmek dağıtan ağabeyi F.Y'e ait "Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı" olduğu, şüphelinin farklı bir konulardan da suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Hakkında "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Etiketler fırın ajan polis
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