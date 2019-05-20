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  3. 20 Mayıs 2019 17:28

Fırtına Vadisi'ndeki yapılara teşvik verilmiş !

Fırtına Vadisi'nde dere kenarına yapılan yapıların bakanlıktan teşvik belgesi aldığı öğrenildi, bölgede yıkım işlemleri ertelendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapıyla ilgili çalışma başlattı.

Fırtına Vadisi'ndeki yapılara teşvik verilmiş !
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Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, İl Özel İdaresince, Fırtına Vadisi boyunca alınan yıkım kararlarının uygulanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili çalışmalara başlandı.

Jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için tedbir aldı.

TURİSTİK İŞLETME BELGESİ

İnşaat sahibi Eksilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tesis yapmaya başladık. Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım." diye konuştu.

AA

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