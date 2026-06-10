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Fırtınada ipi kopup yere düşen Türk Bayrağı için seferber oldular

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle ipi koparak yere düşen Türk bayrağını, yoldan geçen duyarlı vatandaşlar araçlarını durdurarak kurtardı. Özenle katlanıp terminal güvenliğine teslim edilen bayrak, belediye ekiplerince yeniden göndere çekildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar, Numune Evler Mahallesi kavşağında dalgalanan dev Türk bayrağının ipinin kopmasına neden oldu.

Yere düşen bayrağı fark eden çevredeki vatandaşların gösterdiği anlık ve duyarlı tepki ise görenleri duygulandırdı.

 "Araçlarını Durdurup Koştular"

Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle ipi kopan bayrağın düştüğünü gören 4 duyarlı vatandaş, tereddüt etmeden harekete geçti.

Seyir halindeki araçlarını güvenli bir şekilde durduran vatandaşlar, bayrağın yerde zarar görmesini ve rüzgarda sürüklenmesini engellemek için hızla kavşağa koştu.

Yerden büyük bir saygı ve özenle alınan Türk bayrağı, kurallara uygun şekilde katlanarak hemen yakındaki otobüs terminalinde görev yapan güvenlik personeline teslim edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından kısa sürede olay yerine intikal eden Dörtyol Belediyesi ekipleri, kopan ip mekanizmasını onararak Türk bayrağını yeniden ait olduğu yere, göndere çekti.

Bu anlamlı hareket, hem çevredeki diğer vatandaşlar hem de yetkililer tarafından büyük takdir topladı. 

DHA

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Etiketler hatay dörtyol fırtına türk bayrağı Numune Evler Mahallesi vatandaş Dörtyol Belediyesi rüzgar bayrak video
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