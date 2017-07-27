İdam cezası sinyali ! ''Zamanı geldi...''
İdam cezası sinyali ! ''Zamanı geldi...''
Resti çekti: ''ABD diz çöküp özür dilemeli...''
Resti çekti: ''ABD diz çöküp özür dilemeli...''
Fırtınanın bilançosu: 2'si ağır 10 yaralı
Fırtınanın bilançosu: 2'si ağır 10 yaralı
Eyüp'te yıldırım düştü ! Yangın çıktı...
Eyüp'te yıldırım düştü ! Yangın çıktı...
Meteoroloji açıkladı ! Yağmur ne zaman sona erecek ?
Meteoroloji açıkladı ! Yağmur ne zaman sona erecek ?
Taksimetreyi açmayan taksiciye...
Taksimetreyi açmayan taksiciye...
Sallanıyorlar ! Ege'de yine deprem oldu
Sallanıyorlar ! Ege'de yine deprem oldu
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Temmuz 2017 22:58

Fırtınanın bilançosu: 2'si ağır 10 yaralı

İstanbul'da etkili olan yağmur ve doluda 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Fırtınanın bilançosu: 2'si ağır 10 yaralı
A+ A-

İstanbul'da kısa sürede etkili olan Fırtına hayatı felç etti. Fırtınada yaralandığı 10 kişi çeşitli hastanelere başvuru yaptı. Yaralanan vatandaşlardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'u akşam saatlerinde esir alan şiddetli yağmur ve fırtına bir çok kazaya ve aksaklığa neden oldu. THY ve İDO seferlerinde aksaklıklar yaşanırken, Haydarpaşa 'da bir vinç yağ varillerinin üzerine devrildi ve patlamalar meydana geldi. Bir başka haber'de Kurtuluş'tan geldi. Kurtuluş'taki ermeni mezarlığının duvarı devrildi. Göcük altından iki kişi çıkarıldı. Enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

DHA

ağır , istanbul , fırtına , yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM