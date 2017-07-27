Fırtınanın bilançosu: 2'si ağır 10 yaralı

İstanbul'da kısa sürede etkili olan Fırtına hayatı felç etti. Fırtınada yaralandığı 10 kişi çeşitli hastanelere başvuru yaptı. Yaralanan vatandaşlardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'u akşam saatlerinde esir alan şiddetli yağmur ve fırtına bir çok kazaya ve aksaklığa neden oldu. THY ve İDO seferlerinde aksaklıklar yaşanırken, Haydarpaşa 'da bir vinç yağ varillerinin üzerine devrildi ve patlamalar meydana geldi. Bir başka haber'de Kurtuluş'tan geldi. Kurtuluş'taki ermeni mezarlığının duvarı devrildi. Göcük altından iki kişi çıkarıldı. Enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.