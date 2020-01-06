Fırtınaya yakalanan gemideki konteynerler denize düştü

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.

GEMİDEKİ 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜ

Bursa’nın Gemlik Limanı’ndan İzmir’in Aliağa Limanı’na doğru yol alan Panama Bayraklı ’MedKon isimli gemi Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80-110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi.



Yaşanan durum üzerine MedKon İstanbul Bozcaada’nın kuzeyine demir atarak beklemeye geçti. Bölgeden geçiş yapacak diğer gemilere ise uyarı yapılıyor.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Şu an için Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde herhangi bir tatil söz konusu değil.

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)