Fiyat etiketleriyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyat etiketleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin birkaç gün içerisinde devreye alınacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar'da İSTOÇ Yönetimi ve esnaflarla toplantıya katıldı. Bakan Bolat, "İstihdamda 27-28 aydır tek haneli rakamdayız. 19 milyonluk istihdam hacminden 32 milyon 830 binlik istihdam hacmine ulaştık. Türkiye her alanda büyüyor, ilerliyor. Enflasyonla mücadele edebilmek için ve bütçe dengelerini tutturmak için bu anlamda daha bir sıkılaştırılmış finansal istikrar amaçlı, fiyat istikrar amaçlı bir program izleniyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yönetim ve esnaflar toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Bolat ile birlikte İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’te eşlik etti.

‘19 MİLYONLUK İSTİHDAM HACMİNDEN 32 MİLYON 830 BİNLİK İSTİHDAM HACMİNE ULAŞTIK’

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomik büyüklüğümüz 6 katı arttı. 238 milyar dolarlık ekonomiden 1 trilyon 500 milyar dolarlık ekonomiye yükseldik. Kişi başına milli gelirde 3 bin 600 dolardan yıl sonunda 17 bin dolarlık bir ekonomiye yükseliyoruz. İhracatımız 36 milyar dolardı. Dün açıkladık 270 milyar dolara bir tık kaldı. 269,7 milyar dolara geldik. Hizmetler ihracatımız 14 milyar dolardı. Dün açıkladık 120,5'a geldik. Şu anda yılbaşında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘390 milyar dolarlık hedefe ulaşınız’ talimatı gereği biz Eylül ayı itibariyle o hedefe ulaştık. İstihdamda 27-28 aydır tek haneli rakamdayız. 19 milyonluk istihdam hacminden 32 milyon 830 binlik istihdam hacmine ulaştık. Türkiye her alanda büyüyor, ilerliyor. Enflasyonla mücadele edebilmek için ve bütçe dengelerini tutturmak için bu anlamda daha bir sıkılaştırılmış finansal istikrar amaçlı, fiyat istikrar amaçlı bir program izleniyor. Bu çerçevede finans maliyetleri açısından haklı eleştirileriniz olabilir. Bunları zaten başkanlar dile getirdi. Buna yönelik olarak çıkardığımız özel düzenlemeler var. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi, iki partide verilen 30 milyarlık ve 25 milyarlık nefes kredileri, Merkez Bankası'nın ihracatçılara verdiği reeskont kredimiz var, yüzde 25,5 maliyetle ve günlük 4 milyar lira bir fon kullandırılıyor. Önemli bir destek. Esnaflarımıza bu yıl verdiğimiz 128 milyarlık Esnaf Kredisi var, desteği var. Bunun da maliyeti yüzde 25 ve 22 yıldan bu yana yaklaşık 17-18 milyar dolar esnaflarımıza finans desteği sağladık. 4,5 milyon kullandırım yapmışız ama iyinin rakibi daha iyidir. Daha iyinin rakibi en iyisidir. En iyinin rakibi mükemmeldir. Hep bunların arayışı içindeyiz. Çıkan sıkıntıları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

‘BİRKAÇ GÜN İÇİNDE FİYAT ETİKET DÜZENLEMEMİZ GELİYOR’

Bakan Bolat, "Biz 2024 yılı raporunu açıkladık. Bizim İç Ticaret'ten sorumlu Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan Bey ve ekibi hazırladılar. Türkiye'de e-ticaretin 2024 yılı cirosu 3 trilyon liraya çıktı. Bunun 2024'ün ortalama kuru ile toplamı 90 milyar dolara yükseldi. E-ticaret toplam ticaretin yüzde 20’si civarında, beşte biri. E-ticaretin içinde de perakende ticaretin payı önemli. O da 1 trilyon 620 milyara yükseldi. Yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Birçok sektörel düzenlemeler yaptık. 2,5 yıllık görev süremiz içinde Doğrudan Satış, Perakende Ticaret Kanunu’nda değişim, Abonelik Sözleşmeleri, Emlak sektöründeki getirdiğimiz düzenlemeler, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hem otomotivde hem Emlakta ve Otomotivde Güvenli Ödeme Sistemi, 6 bin Kilometre Otomotivde Düzenleme ve aynı şekilde ikinci el satış fiyatının sıfır araba satış fiyatından daha yüksek olamayacağına dair düzenleme. Birçok alanlarda yaptık. Çok yakında da birkaç gün içinde, fiyat etiket düzenlememiz geliyor. Onda da devrim gibi önemli yönetmelikte önemli kararlarımız olacak, düzenlemelerimiz olacak. Şimdi burada yaptığımız gibi ve e-ihracatta ve e-ticaret kanununda da önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek ve e-ihracatı yönelik desteklerimiz aynı mal ihracatına, hizmetler ihracatına yönelik desteklerimiz gibi var. E- Turquality var ve özellikle online bilgi alma, e-kolay ihracat platformu gibi birçok destek mekanizmalarımız sizlerin emrinde, hizmetinde faydalanabilirsiniz. Amacımız, Türkiye Yüzyılı’nı Cumhurbaşkanımızın vizyonu olan 'Türkiye Yüzyılı’nı', 'Ticaretin Yüzyılı' yaparak büyümeye devam etmek. Orta vadeli programda 2028 yılında 1,9 trilyon dolar milli gelir ve 21 bin dolar kişi başına milli gelir ve 308 milyar dolar da mal ihracat hedefine ulaşmak yer alıyor. Bunları sizlerle beraber yapacağız. Ekonomi sizlerle büyüyecek. Biz düzenleyici ve denetleyici konumundayız. Sizler ise sahada icraatçı konumdasınız. Sizleri rahatlatmak, önünüzü açmak, işlerinizi büyütmek için hükümetimiz canla başla çalışıyor" dedi.

DHA