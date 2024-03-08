Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma

Futbol camiasından ünlü isimlerin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü S.E. dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bugün 27. Ağır Ceza duruşma salonunda yapılacak. Duruşma tutuklu sanıklar S.E. ve A.Y. henüz getirilmediği için başlamadı.

Duruşmaya şikayetçiler ve avukatları gelmeye başladı. Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Gazeteciler ve izleyiciler duruşmaya başlayana kadar bariyerlerin dışında tutuluyor.

Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından 3 ismin iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

S.E. için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar A.Y., K.C., H.E., N.C., A.Y. ve A.Ö.'nün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

DHA