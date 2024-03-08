Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Muslera her şeyi anlattı

Futbol camiasından ünlü isimlerin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü S.E. dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Müşteki sıfatıyla dinlenen Fernando Muslera, S.E.'nin 1,5-2 aylık süreçte yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bugün 27. Ağır Ceza duruşma salonunda yapılıyor. Duruşma tutuklu sanıklar S.E. ve A.Y.'nin salona getirilmesiyle başladı.

Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasındaydı.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinleniyorlar.

YÜZDE 35'LİK KAZANÇ

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Muslera, mahkeme başkanının "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine "2011'de S.E.'yi tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra bankanın fon hesabıyla ilgilenen S.E. beni aramaya başladı." dedi ve E.'nin 1,5-2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getirdi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

"Bu banka tarafından yapılan teklifti. S.E. aradı, 'M.A. ve H.A. fon dairesinin başında olan kişiler' dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim." diye ifadesine devam eden Muslera, "Çektikten sonra Musa Mert Çetin'e verdim. Musa Mert, bu parayı bankanın Levent Şubesi'nde S.E.'ye ofisinde teslim etti. S.'nin aramasıyla Ziraat Bankası'ndan 500 bin dolar alıp Musa Mert'e verdim. Bu parayı da Musa Mert, E.'ye bankanın kapısından verdi. S.E. paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı." dedi.

Mahkeme Başkanı, "S., İspanyolca bilmiyordu, S. ile kendisi arasında kim aracılık yaptı?" sorusuna Muslera, "Musa Bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu." dedi.

"SADECE S.E. ARACI OLDU"

"S., dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?" sorusuna da Muslera, "Hayır. Sadece S.E. aracı oldu." diye cevap verdi.

"Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu?" sorusuna "Başka kimseyle konuşmadım." diye Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek E.'nin kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade etti ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"EN AZINDAN ANA PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Mahkeme başkanının "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" diye yanıt veren Muslera, bir avukatın, "Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin'in rolü olmuş mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey'e teşekkür ediyorum."

ŞUBEDEN PARA ÇEKİLDİ Mİ?

"Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?" sorusuna ise Muslera, "Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim." dedi.

"S.'yi tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?" sorusuna, "S.'yi tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim. S.'nin de müdür olmasına güvendim. Musa Mert'e paramı transfer etmesi için güvendim." diye yanı veren ünlü futbolcu, "Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca en azından sadece ana paramı kurtarmaya çalıştım. Sadece paramı vermezlerse bankanın üst düzey yönetimine gideceğim dedim." şeklinde ifade verdi.

Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU: 4 MİLYON 290 BİN DOLAR VERDİM, HİÇ PARA ALAMADIM

Duruşmada şikayetçi Emre Belözoğlu, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak ifadesine başladı. Belözoğlu, "4 milyon 200 bin doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettim. O dönem teknik direktörlük yaptığım için banka ve elden para teslim ettim Volkan'a. O da S.E.'a teslim etti. Kendisi bana parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptı. Fonu H.A. ve M.A.'nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Farklı yerlerde olan paraları toplayarak parça parça teslim ettim. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi. Bir kere yüzyüze görüştük. Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. S.'ye ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. S.'nin odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim. Bu işte kimlerin ismi geçiyorsa hepsinden şikayetçiyim" dedi. H.A. ve M.A.'ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, “İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım" dedi. Soru üzerine Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından 3 ismin iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

S.E. için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar A.Y., K.C., H.E., N.C., A.Y. ve A.Ö.'nün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

DHA