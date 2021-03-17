Fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem: Çocukken kurduğum hayalleri gerçeğe dönüştürüyorum

Son dönemde çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Fotoğraf sanatçısı İsmail Çiydem “Hayallerimi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. 19 yaşında dijital gezgin olmak üzere çıktığım bu yolda, beş yıldır birçok deneyim kazandım. Ancak çocukken kurduğum hayallerin gerçeğe dönüştüğü için huzurluyum” dedi.

Dünya üzerinde çalışan insanların çok az bir kısmı işlerini bırakıp da dijital göçebeliği tercih ediyor. Bu alanda sebat eden ve çalışmalarını sürdürenler ise büyük kazançlar elde edebiliyor. En kötü ihtimalle hayatlarını istedikleri gibi yaşayarak stresten ve karmaşadan uzak kalıyorlar. İsmail Çiydem de bu azınlığın arasında yer alıyor.

Henüz daha 19 yaşındayken yollara düşen genç sanatçı Amsterdam’da karşılaştığı Stu Larsen’dan gezme konusunda ilham almış. Fotoğraf konusunda ise Jarrard Seng’i idol olarak alan İsmail Çiydem” Her ikisi de bana ilham veren harika insanlar. Stu sayesinde hayallerimin peşinden gitme cesareti buldum. Bugün olduğum yere gelmemde ondan aldığım ilham çok belirleyici oldu. Bu konuda ona teşekkür ediyorum.” dedi.

Küçüklüğünden beri dünyayı gezmek ve fotoğraf çekmek gibi iki tutkusunun peşinden giden Çiydem, içindeki çocukla bu yüzden barışık olduğunu “ Benim küçükken hayalim hep dünyayı gezmek ve fotoğraflarını çekmekti. İşte şimdi tam da bu hayalimi yaşıyorum. Bu nedenle içimdeki çocuk bana hep gülümsüyor. Ben de hayata gülümsüyorum. Kısacası hayatımı seviyorum ve mutluyum. Bana göre herkes sevdiği işi yapmalı ve mutlu olduğu şekilde yaşamalı.” sözleriyle ifade etti.