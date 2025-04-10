Fotoğraf sanatçısı Murat Germen gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçııs ve mimar Murat Germen, dün akşam 19.30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam 19.30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındı.

Germen'in “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

T24’e konuşan eşi Sema Germen, "Terörle ilgili bir birimde ve savcı ile görüşme olacakmış. Dosya numarasını aldım ama şu anda hiçbir şey belli değil daha. Sadece halkı kin ve nefrete yönlendirme suçu koymuşlar. Tek bir dosyası var." dedi.



