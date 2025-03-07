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  3. Kastamonu'nda bir ayı ''özel hayata müdahaleye'' müdahale etti

Fotokapanı gören ayının tepkisi olay oldu

Fotokapanı gören ayının tepkisi olay oldu
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Kastamonu'da ormanda gezerken fark ettiği fotokapanı yerinden sökmeye çalışan ayı, kameralara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması çalışmaları dahilinde ormanlık alanlara fotokapan yerleştirdi. Ormanlık alanların çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanın önünden geçen boz ayılar saniye saniye görüntülendi. Boz ayılardan biri fark ettiği fotokapanı bağlı olduğu ağaçtan sökmeye çalıştı. Boz ayının fotokapanla olan imtihanı fotokapanın kamerasıyla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü o anları, "Önce sakin bir doğa gezisi, sonra teknolojiye merak! Fotokapanı sökmeye çalışsa da biz yakaladık. Bizden kaçış yok! Yaşat-koru-sev" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

İHA

Etiketler boz ayı fotokapan ayı kastamonu
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