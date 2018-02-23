Fransa ve Almanya'dan Putin'e mektup

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Guta için Putin'e mektup yazdı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben ortak mektup kaleme alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyinde (BMGK) oylanacak Doğu Guta'da ateşkes tasarısına destek ve sorumluluk bilinci çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Merkel'in, Rus lider Putin'e hitaben, Suriye'deki gelişmeler ve Doğu Guta'daki insani durumun ele alındığı ortak mektup yazdığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Putin'e, BMGK'de görüşüleceği üzere Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması, yaralıların sevk edilmesi için ateşkes ilan edilmesi ve saldırıların acilen durdurulması çağrısı yaptığı kaydedildi.

Dikkat çekildi

BMGK'de oylanacak karar tasarısına Rusya'nın desteğini talep eden iki liderin, Fransa ve Almanya'nın Suriye'de uluslararası insan hakları hukukuna aykırı şekilde sivillere, çocuklara ve hastanelere düzenlenen saldırıları en ağır biçimde kınadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Doğu Guta'daki sivillerin durumuna dikkat çekilerek, iki ülkenin Rusya'yı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığı ifade edildi.