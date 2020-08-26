Freelance İşimi Nasıl Büyütürüm?

Bununla birlikte serbest çalışanların işlerini büyütebilmek, kazançlarını ve başarılarını artırmak için yapabilecekleri pek çok atılım bulunur. Bu noktalara dikkat ederek iş gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

Online Portfolyo Oluşturun

Dijital çağda, teknolojinin geldiği noktadan faydalanarak potansiyel müşterilerinize çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Başarılarınızı, örnek çalışmalarınızı, uzmanlık alanınızı ve referansınızı açık ve net bir şekilde online portfolyo hazırlayarak sunabilirsiniz. Kendi alanınızda yaptığınız çalışmaları hem yazılı metinlerle hem de resim ve video gibi görsel ögelerle internet sitenize yükleyebilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu işi yapabileceğinizi göstermiş olursunuz.

Çalıştığınız Tüm Kurum ve Markalarla İletişiminizi Sürdürün

Birlikte çalıştığınız şirketler ve markalar ortaya çıkardığınız işten memnun kaldıkları takdirde sizinle yeniden çalışmak isteyebilir. Yaptığınız işin müşterilerin isteğine uygun olması ve zamanında teslim edilmiş olması kurumların sizi kendi çalışanları gibi görmelerini sağlayabilir. Bu anlamda, daha önce çalıştığınız kurumlarla iletişiminizi güçlü tutarsanız yeni projelerde akıllarına gelen ilk isim siz olursunuz. Özellikle çalıştığınız sektörde itibar edilen kurum ve markalarla tekrar tekrar çalışarak prestijinizi artırabilirsiniz.

Networkünüzü Genişletin

Freelance çalışanların işlerini büyütebilmelerinin en önemli koşullarının başında network gelir. Network, yalnızca potansiyel müşterileri ve iş bağlantılarını değil sizinle aynı işi yapan çalışanları da içerir. Aynı sektörde çalıştığınız kişiler tecrübelerini sizinle paylaşabilir ya da potansiyel müşterilerle görüşmenizi sağlayabilir. Networkünüzü genişletmek için sektörünüzle ilgili seminerler, toplantılar ve konferanslara da katılabilirsiniz. Bu anlamda iş çevreniz ne kadar genişse başarı şansınız da o kadar artar.

Sektörü Yakından Takip Edin.

Sektörünüzde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek sizi bir adım öne taşıyacaktır. Özellikle sürekli güncellenen ve yenilenen uygulama ve çalışmalara sahip bir sektörde çalışıyorsanız bilgilerinizi tazelemeniz gerekir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak günceli yakalayan işler ortaya çıkarmanız takdir toplar.

İtibarınızı artırmak için kurumsal bir kimlik yaratın.

Freelancerlar herhangi bir ofise bağlı kalmadan evlerinden çalıştıkları için müşterileriyle yapacakları görüşmelerde zorluk çekebilir. Çoğu freelance çalışan işlerini online ortamda ya da telefonla gerçekleştirirken bazı çalışanların yüz yüze görüşme yapması gerekebilir. Bu görüşmelerin kafe ya da restoranlarda ve hatta freelance çalışanların evlerinde gerçekleştirilmesi müşterilerin gözünde profesyonel olmayan bir izlenim yaratır. Profesyonel ve prestijli bir imaj içinse freelance çalışanların kurumsal bir kimlik yaratması ve markalaşması gerekir.

Bunu gerçekleştirmenin en kolay yollarından biri şahıs şirketi kurarak yasal adres edinmektir. Özellikle fatura kesmek için ev adresini göstermenin yerine sanal ofis İstanbul ve diğer şehirlerde bulunan alternatifleri değerlendirerek prestijli bir şirket ve kartvizit adresi elde edebilirsiniz.

LeventOfis sanal ofis hizmetlerinden yararlanarak freelance işinizi çok daha kolay bir şekilde büyütebilirsiniz. Uzman kadrosuyla profesyonel çözümler sunan LeventOfis freelancerların resmi şirket adresi edinmesini sağlar. Şahıs şirketi kurarken ihtiyaç duyulan resmi adres, İstanbul’un en prestijli iş merkezlerinden Levent’te bulunur. Serbest çalışan freelancerların kurumsal bir kimlik kazanması ve kartvizitinde bu prestijli adresin yazması müşteri kazanımı açısından büyük avantaj sağlar.

Sanal firma hizmeti kapsamında alacağınız çağrı merkezi hizmeti de kurumsal kimliğinizi pekiştirir. Kendi adınız ya da şirketiniz adına yanıtlanan telefonlar da müşterilerinizi etkilemenin kolay yollarından biridir. LeventOfis’in uygun sanal ofis fiyatları ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmetleri sayesinde itibarınızı artırarak freelance işinizi kısa sürede büyütebilirsiniz.