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  3. 16 Kasım 2020 17:29

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Muğla'nın Milas ilçesinde nakliye işlerinde kullanılan kamyonun freni boşalınca bir otomobili altına alarak ezdi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
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Muğla Milas Gümüşlük Mahallesi Adil Cüneyt Sokak’ta taşınmakta olan bir evin eşyalarının yüklendiği park halindeki 06 BYU 595 plakalı kamyonun freni boşaldı. Hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerlemeye başlayan kamyon önce yol kenarında park halinde bulunan 09 D 8627 plakalı otomobile ardından ise bir evin bahçesine uçarak durabildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Evin bahçesinde bulunan kamyon kurtarma vinçlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kamyon , fren
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