FSM'de bakım çalışması sona erdi

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, yapılan asfalt ve bakım çalışmaları sonra erdi.

İstanbul'da günde ortalama 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt ve bakım çalışmaları başladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde saat 00.00’da asfalt bakım çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.

Bakan Karaismailoğlu, FSM Köprüsü'nün dünyanın en yoğun trafiğinin yaşandığı köprülerinden olduğuna işaret ederek, günlük ortalama 240 bin aracın köprüden geçiş yaptığını söyledi.

Bu kadar yoğun trafiğe hizmet eden köprünün yüzeyindeki asfaltta bozulmaların olabildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çalışmamıza hafta içi değil mesai saatinin olmadığı cumartesiyi pazara bağlayan gece başladık. Sabah 10.00 itibarıyla da bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımıza en az sıkıntı yaratacak şekilde bu problemi de ortadan kaldırıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü konforlu ve güvenli hale getireceğiz tekrar." dedi.

FSM'DEN GÜNDE ORTALAMA 240 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nda 4 kara yolu geçişi bulunduğunu belirterek, günlük ortalama FSM Köprüsü'nden 240 bin, Avrasya Tüneli'nden yaklaşık 60 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 110 bin araç geçtiğini bildirdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Öte yandan, bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FSM Köprüsü'nün Edirne istikametinde başlatılan asfalt çalışması kapsamında sağ iki şeritte meydana gelen muhtelif bozulmalar onarıldı.

İstanbul trafiğini asgari seviyede etkileyecek saatlerde planlanan çalışma çerçevesinde, Edirne istikametine trafik tek şeritten sağlandı.