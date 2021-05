Fuat Avni hakkında şoke eden iddia: Kaçırdılar mı ?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturmada FETÖ operasyonlarının parçası olduğu belirtilen Fuat Avni’nin kimliğinin belirlendiği ancak rapor değiştirilerek kaçmasının sağlandığı iddia edildi.

Dijital materyallerin incelenmesi gibi çok önemli görevleri üstlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yürütülen soruşturmada, “bazı raporların sahte olarak düzenlendiği, birçok iş ve işlemde usulsüzlük olduğu” 80 milyon TL kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü. FETÖ operasyonlarının parçası olduğu belirtilen ve sosyal medya açıklamalarıyla fenomen olan Fuat Avni’nin de kimliğinin belirlendiği ancak kaçmasının sağlandığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın 6 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile mülkiye müfettişlerinin soruşturmanın çerçevesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde daha önce görev yapmış ve halen görev yapmakta olan polislerin ifadelerine başvuruldu. Müfettişlerin şubede önemli görevlerin dağıtımını ya da yönlendirmesini yapan polis memuru İ.K., ve eşi N.K’nin Cem Günal isimli şahsa ait Veri Kurtarma Hizmetleri ve FORENSAS isimli şirketlerin gizli ortağı olup olmadığını sorduğu bildirildi. FTK ve UFED gibi adli bilişim incelemelerinde kullanılan yazılımların söz konusu şirketler üzerinden Türkiye Distribütörü ya da bayisi olduğuna ilişkin polislerin bilgisine de başvuruldu.

‘EŞLERİNE ARAÇ KİRALADILAR’

Ayrıca Adli Bilişim Büro Amirliği görevlilerince dijital materyallerin incelenmesi işlemlerinde FTK ve muadili yüksek maliyetli yazılımlar kullanıldığı ve her yıl ya da 2 yılda bir lisans yenileme ücreti ödendiği, Siber Suçlarda görevli bazı personelin bu yazılımları fazla miktarda aldırarak bu alımlardan komisyon ya da pay aldıkları iddialarının da araştırıldığı öğrenildi. Polisler P.M. ve İ.K’nin yazılım için satılan her lisans karşılığında yüksek miktarda komisyon elde edildiği yönünde iddialar da araştırıldı. O dönem şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı F.O.K’nin ve Ö.K’nin Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı makam araçları dışında eşleri için de araç kiralattıkları ve polis memurlarına eşlerinin şoförlüğünü yaptırdıkları iddiaları da soruldu. Devletin yapılan bu usulsüzlüklerle 80 milyon zarara uğratıldığı öne sürüldü.

RAPOR DEĞİŞTİRİLDİ

Bir polis memuru ifadesinde 2014 yılında sosyal medyada Fuat Avni mahlasıyla paylaşımlar yapan FETÖ’cü hesabın M. Sait Solak isimli şahsa olduğunu 17 Temmuz 2014 tarihinde tespit ettiğini ve bunu raporlayıp, o dönem Adli Bilişim Büro Amir C.C’ye hem elden hem de e-posta adresine PDF dosyası halinde ilettiğini belirtti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki soruşturmada ismi geçen İ.K’nin söz konusu rapordan haberdar olduğunu ve raporun şube müdürüne teslim edilmesini engellediğini belirtti. İ.K’nin raporda yer alan bilgileri özüne sadık kalmayarak değiştirdiğini ve yeni bir rapor hazırlayarak üst birimlere tanzim ettiğini öne sürdü. Polis memuru, İ.K’nin yaptığı işlemlerle Said Solak’ın kaçmasına sebep olduğunu iddia ederken o dönem hazırladığı raporları müfettişlere sundu. M. Said Solak’ın 2012’de mahkeme kararıyla ismini Said Sefa olarak değiştirdiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru açığa alınırken bi polisin görev yeri değiştirildi.

Cumhuriyet