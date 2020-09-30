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  3. 30 Eylül 2020 14:30

Fuat Oktay: Büyük veri artık elimizin altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 ay içinde kamunun elinde bulunan coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na ekleneceğini duyurdu.

Fuat Oktay: Büyük veri artık elimizin altında
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile ilgili açıklama yaptı. Oktay, "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır." dedi.

DHA

fuat oktay , ulusal coğrafi bilgi platformu
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