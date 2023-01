Fuat Oktay: Türk- Suudi ilişkilerinin ivme kazanıyor olmasından memnunuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28- 29 Nisan tarihlerinde Cidde’ye yaptıkları ziyaret ve 22 Haziran’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyaretiyle yeni bir iş birliği dönemi başlamıştır. Türk- Suudi ikili ilişkilerinin bu yeni dönemde her sahada hızla ivme kazanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen ‘Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtımı’ programında konuştu. Oktay, ‘’Hac, aynı zamanda dilleri, renkleri, ırkları ve ülkeleri farklı yüzbinlerce Müslümanın, ibadet niyetiyle bir araya geldikleri müstesna bir buluşma; yani kardeşliği canlı şekilde hissettiren birleştirici, bütünleştirici bir ibadettir. Mübarek bir yolculukla dünyanın dört bir yanından Mekke-i Mükerreme’ye gelen müminler, uzaklarda iken günde beş vakit yöneldikleri Kâbe’nin etrafında nihayet buluşurlar. Hacılar, ahiret yolculuğu için en güzel azıkları edinmesi gerektiğini bizzat müşahede eder ve hayatlarında bunları çoğaltmanın yollarını arar. Böylece hacfarizası, insani değerleri ve ahlaki erdemleri daha güçlü şekilde kuşanmaya vesile olur’’ ifadelerini kullandı.



‘HAC VE UMREYLE İLGİLİ İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNUYORUZ’

‘’Diyanet İşleri Başkanlığımız Türk hacıların hac farizası boyunca ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçları gibi tüm hizmetleri planlı bir çalışma ve koordinasyon içinde sunmaktadır’’ diyen Oktay, ‘’Mekke’de 110 yatak kapasiteli Diyanet Sağlık Merkezi ve sağlık ocaklarıyla yine Arafat, Müzdelife ve Mina’da kurulan sahra sağlık merkezleriyle her adımda hacılarımızın yanında olmaktadır. Bununla birlikte hac ve umreyle ilgili tüm iş ve işlemleri vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden sunmaktayız. Hac ön kayıt, kura sonuç, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, otel bilgileri ve kafile görevlilerine kadar her bir detayı aşama aşama dijital ortamda sunan altyapımızın dünyada başka bir örneği bulunmuyor. Hac ve Umre Rehberi Mobil uygulaması ile de hac ibadetinin ilk anından son anına kadar Başkanlığın Türk hacılara desteği sürmektedir. Hem seyehat hem de eğitim-irşat boyutuyla milletimizin hac yolculuğunu en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.



'TÜRK-SUUDİ İLİŞKİLERİNİN SAHADA İVME KAZANIYOR OLMASINDAN MEMNUNUZ'

Oktay, “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli”ni, Türkiye’nin hac hatıralarını geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe aktaracak önemli bir eser olarak gördüğünü belirterek ‘’Belgesel sayesinde geçmişten günümüze hac hizmetlerindeki gelişmeleri, hac organizasyonunda geldiğimiz noktayı, bu yolda gösterilen çabaları bir bütün olarak izleyebileceğiz. Hem kurumsal hafızayı koruyacak hem de hac ibadetiyle ilgili bilgi ve bilinç düzeyini artıracak bu gibi Diyanet TV çalışmalarının artarak dijital mecraya da yayılmasını temenni ediyorum. Kutsal toprakları barındıran Suudi Arabistan, köklü tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip olduğumuz bir kardeş ülke olarak gönlümüzde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Nisan tarihlerinde Cidde’ye yaptıkları ziyaret ve 22 Haziran’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyaretiyle yeni bir iş birliği dönemini başlamıştır. Türk-Suudi ikili ilişkilerinin bu yeni dönemde her sahada hızla ivme kazanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz’’ şeklinde konuştu.



'9 OCAK'TA CİDDE'DEKİ HAC KONFERASI'NDA GEREKLİ İRADE ORTAYA KONACAKTIR'

Oktay, Covid-19 salgını sebebiyle verilen aradan sonra vatandaşların hac farizalarını ve umre ziyaretlerini yeniden ifa edebilmekte olduklarını belirterek, ‘’Hac organizasyonunda gösterdikleri özen için tüm Suudi yetkililere teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan’ın hac ve umreyi 2030 Vizyonu’nun ana temalarından biri olarak belirlemiş olması son derece önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sizler 2023 yılı hac hazırlıkları çerçevesinde Suudi makamlarla üst düzey temasları ve ortak çalışmaları zaten başlatmış durumdasınız. Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel şekilde organize edilecektir. 9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dâhil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır. Hacca gidecek olan bütün kardeşlerimizin haclarının mebrur olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ dedi.



'HAC ÖN BAŞVURULARI 5 OCAK'TA BAŞLIYOR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtımı' programında konuştu. Geçmişten bugüne kadar hac ve umre organizasyonlarında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, hac ve umre hizmetlerinin devletin ve milletin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiklerini ifade etti. Bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabileceklerdir." (DHA)