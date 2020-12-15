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  3. 15 Aralık 2020 19:31

Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasını şiddetle kınadığını belirtti.

Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde;

(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'sizinleyiz, yanınızdayız' diyorum."

 Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir

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