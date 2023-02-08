Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada Twitter kısıtlamasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Fuat Oktay'ın açıklamasından satır başları:

"103 BİN 800 PERSONEL SAHADA"

Bölgede artçı depremlerin sayısı 790 oldu. Bunlardan 3'ü 6 büyüklüğünde. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında personel sayısı 21 bin 600 olmuş durumda, yurt dışından gelen ekiplerin sayısı da bunun içerisinde. Tüm AFAD ekipleri ve diğer sivil toplum örgütleri ekipleri sahada. Geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yapacak. Yabancı ülkelerden gelen personelin 4931'i fiilen sahada, 1756'sı ise geliyor. Bu gece de geldikleri zaman sahaya yönlendiriyoruz. Toplam 103 bin 800 personel sahada görev yapıyor.

"AFET BÖLGESİNDEKİ İLLERE KONTROLLÜ ŞEKİLDE DOĞAL GAZ VERMEYE BAŞLIYORUZ"

Barınma için 1 milyon 60 bin kişilik kapasite oluşturuldu. 100 bin civarında çadırı 10 ilimize dağıttık. 1 milyon 250 bin battaniyeyi il, ilçeler ve ulaşılamayan köylere de havadan atıyoruz. İl ve ilçelerde çadır kentler kuruluyor, barınma ve beslenme hizmeti veriliyor. Köylere helikopterlerle yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştır. Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerimizde beslenme faaliyetlerine başladık. Afet bölgesindeki illere kontrollü şekilde doğal gaz vermeye başlıyoruz.

Haberleşme alanında sabah itibarıyla operatörlerimizin bizden istediği elektrik ve elektrik olmadığı yerlerde kendilerine jeneratör temin ediyor olmamızdı. Bu iki ihtiyacı da tamamen karşılamış durumdayız. Haberleşmedeki sorunları çözmüş olacağız diye paylaşmıştık. Tüm operatörlerle birlikte detay çalışma yaptık bugün. Bu gece sabaha kadar da tekrar bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Kökten çözümü ile ilgili sabaha kadar faaliyetler yürütülüyor.

"HİÇ SORUN YAŞAMIYORUZ"

Hastanelerle ilgili yine dün paylaşmıştım artık buralarda sahra hastanesi veya daha küçük hastaneler bunlar kurulmuş durumda. Hizmet devam etmekte. Kapasite olarak ciddi bir sorun yaşamıyoruz. Hatta hiç sorun yaşamıyoruz.

10 gemi, 50 uçak ve bu uçaklarla 305 sortinin yapıldığı, 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk gün yoğun tipi nedeniyle hava araçlarınız fazla kullanamamıştık. Daha sonra insansız hava araçları da dahil havadan araçlarımızı yoğun bir şekilde kullanıyoruz.

"YAZIKLAR OLSUN"

Gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen bizimle görüşmek isteyen herkese kapımızı açtık. Tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. "İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta" diye yoğun kirli bilgi kirliliği yapılmakta.



Son derece seviyesizce meydan okumalar yapılıyor. Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanı mı yapacak? Bu kadar mı acizleştiniz? Siz hangi havalimanını yaptınız, siz kimsiniz ki havalimanı yapacaksınız.

"KİMSENİN NAZIYLA UĞRAŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

"BİR ZİHNİYET BU KADAR UCUZLAMAMALI"

İskenderun Limanı'nda elyaf ve pamuk malzemelerin olduğu yerde bir yangın çıkıyor. Yanıcı maddeler nedeniyle şiddetlendi. Karadan ve havadan söndürülmeye çalışılıyor. Deniz Kuvvetleri gemileri, deniz araçları ve diğer ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Belediyesi, bunu davet eden biziz. 40 araçla müdahale edilen bir yangın bu. Yarısından fazlası Orman Bölge Müdürlüğü araçları. Konya, Kırşehir belediyeleri gibi bir çok belediye var, İstanbul'un da var. Aracın fotoğrafını drone ile çekip 'Biz yangını söndürdük' diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuzlamamalı.

Her bir bölgede yüzleri demiyorum binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyoruz. Tüm gücümüzle müdahale ediyoruz. Şimdi bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Katkı sunacağınız bir şey varsa söylerseniz değerlendiririz. Her yaptığınız işi fotoğraf çekip paylaşırsanız sosyal medyadan milletimiz bunu ödetir size.

"ENERJİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE VERİLİYOR"

Bizim sahada elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı, 30'un üzerinde trafo merkezinde ağır hasarlıydı. Bunların hemen hemen hepsi çözülmüş durumda. Bugünden itibaren kontrollü şekilde enerjiyi veriyoruz. Sadece risk oluşturduğu için 'Şuraya vermeyin' dedikleri yerlere vermiyoruz. Sokak ışıklandırmasına önem verdik. Büyük risk yoksa sokak ışıklandırmalarını yapalım ki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olsun.

TWITTER KISITLAMASI

Bir basın mensubunun 'Twitter'da yoğun bir bilgi akışı var, sosyal medya sayesinde kurtulanlar oldu, birçok insanın hayatı kurtuldu. Twitter'da neden kısıtlamaya gidildi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz'