Fuat Oktay'dan Yunan gazetesine tepki: Çarpık zihniyetin bir yansıması

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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."
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