Fuhuş baronu gözaltında

İstanbul'da çalıştırdığı masaj salonu ve saunalarda çalışan bayanlara silah zoruyla astronomik değerlerde senetler imzalayıp, zorla fuhuş yaptıran H. A. isimli fuhuş baronu 9 adamıyla birlikte gözaltına alındı.

Sabaha karşı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan operasyonlarla gözaltına alınan 10 kişilik çetenin elinden 10'un üzerinde kadını kurtaran polisin operasyonu devam ediyor.

İstanbul fuhuş piyasasını elinde bulundurduğu ve aylık kazancı 10 milyona yakın olduğu ve Porsche marka araç bindiği belirlenen fuhuş baronununum istanbulun değişik ilçelerinde bulunan 15 masaj salonu ve saunasina da gece boyu baskınlar düzenleyen polisin çetenin aranan 10 üyesinin ele geçirilmesi için çalışmaları devam ediyor

Çetenin rüşvet karşılığı açtığı salonlar ve yaptırdigi fuhuşa yol veren kamu görevlilerine ise soruşturmanın ikinci ayağında operasyon düzenleneceği öğrenildi.