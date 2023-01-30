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Fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı

Fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı
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Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarılırken 2 kişi tutuklandı.

Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı.

2 kişi tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Etiketler fuhuş batak tutuklama kurtarma
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