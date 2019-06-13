Fuhuş kartı dağıtırken yakalandı

Ankara’nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı’nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi. Fark edildiğini anlayan genç, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Cemal Gürsel Caddesi’ne doğru kaçmaya başladı. Polisin tek başına kovaladığı genç, Yeni Ankara Caddesi’nde enselendi. Bir çanta dükkanının içerisinde biten kovalamaca sonucunda yakalanan genç, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü. Polis aracına konulan genç, kadınlarla ilgili kartlar dağıttığını ve paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç, cinsel içerikli kartları dağıttığı için pişman olduğunu da belirtti.







