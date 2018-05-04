Fuhuş operasyonu: 5'i memur 21 gözaltı !

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında 5’i memur 21 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' gibi suçlardan 5’i kamu görevlisi 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 19 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu T.B., Ş.O., F.M.E., N.E., M.G., M.A., H.Ç., Ç.A., H.A.G., M.B., S.D., N.K., Y.B., M.B., M.K., H.T., M.D., E.K., F.Y., T.C. ve Y.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.