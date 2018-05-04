SON DAKİKA
BAHÇELİ'DEN CHP ADAYI MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Mayıs 2018 16:29

Fuhuş operasyonu: 5'i memur 21 gözaltı !

Antalya'da düzenlenen fuhuş baskınında 5'i memur 21 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonu: 5'i memur 21 gözaltı !
A+ A-

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında 5’i memur 21 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak' gibi suçlardan 5’i kamu görevlisi 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 19 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu T.B., Ş.O., F.M.E., N.E., M.G., M.A., H.Ç., Ç.A., H.A.G., M.B., S.D., N.K., Y.B., M.B., M.K., H.T., M.D., E.K., F.Y., T.C. ve Y.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

İHA

fuhuş , gözaltı , baskın , memur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM