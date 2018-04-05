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  3. 05 Nisan 2018 17:03

Fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında !

Sakarya'da yapılan fuhuş operasyonunda 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltında !
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Sakarya'da apart daireye fuhuş baskınında polis ekipleri 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadını gözaltına aldı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı apart daireye baskın yapan polis ekipleri, fuhuşyaptığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerle fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ilk olarak baskını Serdivan Kemalpaşa ve İstiklan Mahallelerindeki iki apart daireye bakın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı belirlenen 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.K., O.T., Ö.A. N.H., F.K., F.Ü. ve N.Y.’yi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götüren ekipler, baskın yapılan evlere fuhuş amacıyla geldiği belirlenen 3 kişiye ise 525'er TL idari para cezası kesti. 

 
Operasyonlar sonrasında Kemalpaşa ve İstiklal Mahallesindeki iki ayrı apart daire ‘Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’ kararı ile 3 ay süreli mühürledi. 

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