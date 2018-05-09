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  3. 09 Mayıs 2018 21:35

Fuhuş operasyonunda şaşırtan şifre !

Sivas'ta fuhuş yaptığı iddia edilen 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhşa aracılık eden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonunda şaşırtan şifre !
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Sivas’ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 4’ü yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "İyi inşaat işçisi var", "Güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildi

Sivas polisi kente yabancı uyruklu kadınların getirilerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Polis operasyon kapsamında 50’ye yakın kişinin de ifadesine başvurdu.

Yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3’ü Gürcistan 1'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere 5 kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN EVLERİ DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ

Fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "İyi inşaat işçisi var", "Güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kiraladıkları evleri kısa sürede değiştirdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklu 4 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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