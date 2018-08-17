Fuhuş pazarlığı yaparken pencereden düştü !

Antalya’da bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin evinin penceresinden düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yerde kıvranan gencin sekerek olay yerinden uzaklaştığı ve hastanede kendisine araba çarptığını söylediği öğrenildi.



Antalya’da bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin 2.katta bulunan evinin penceresinden düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yerde kıvranan gencin sekerek olay yerinden uzaklaştığı ve hastanede kendisine araba çarptığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 45 gün önce yaşanan olayda, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden kimliği belirsiz kişi 2’nci katın penceresinden düştü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yan şekilde beton zemine düşmesi ve yerde kıvranması görüldü. Bir süre yerde kıvranan şahsın kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşlarların tepkisi de kayıtlara geçti.Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.

HASTANEDE 'ARABA ÇARPTI' DEDİ

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kimliği belirsiz kişinin kimseden şikayetçi olmadığı doktorlara ve yakınlarına 'Araba çarptı' dediği öğrenildi.