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  3. 29 Mart 2018 23:39

Fuhuş yaptırırken yakalandı ! Savunması şaşırttı

Bolu'da fuhul operasyonunda yakalanan kişinin savunması herkesi şaşırttı.

Fuhuş yaptırırken yakalandı ! Savunması şaşırttı
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Bolu'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A., gözaltına alındı. İ.A.'nın ifadesinde kadınlara maddi yönden yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokakta 1+1 günlük kiralık evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhuşa aracılık eden kişinin İ.A. olduğu söyledi.

Ekipler, Gürcistan uyruklu N.İ.(46) ve I.X.(40) ile fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A.yı gözaltına aldı. İ.A.nın emniyetteki ifadesinde, Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum dediği öğrenildi.

N.İ. ve I.X., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınların sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Daha önceden de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

polis , gözaltı , fuhuş , savunma
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