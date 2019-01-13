Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ocak 2019 10:28

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !

Adana'da terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam'a yönelik düzenlenen operasyonda, Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
A+ A-

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da HTŞ üyesi olduğu şüphesiyle 16 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye’ye belirli aralıklarla gidip gelen ve çatışmalara katılıp, örgüte başta eleman olmak üzere lojistik ve para desteği verdiği öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

gözaltı , fukara der başkanı , heyet tahrir şam , adana
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM