Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan Furkan Bölükbaşı'nın tahliye edildiği ortaya çıktı.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan 11 Kasım'da tutuklanmıştı.

Bölükbaşı'nın sevgilisi tahliye kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!"

Ne olmuştu?

Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir." diyerek yanıt vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, 11 Kasım 2025'te "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.